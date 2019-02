Mädchen und Jungen aus Suchtfamilien unterstützen

Mosbach.Kinder aus Suchtfamilien stützen – das ist das Ziel eines Vortrags von Professor Michael Klein anlässlich einer Aktionswoche am 14. Februar im Landratsamt in Mosbach.

Über drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland haben mindestens ein suchtkrankes Elternteil. Elterliche Suchterkrankungen sind damit ein zentrales Risiko für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Wie man dafür sorgt, dass betroffene Kinder auch im Neckar-Odenwald-Kreis ausreichend gefördert werden, erläutert der Sucht- und Präventionsexperte Professor Dr. Michael Klein am Donnerstag, 14. Februar, um 18 Uhr im Foyer des Landratsamtes in Mosbach (Neckarelzer Str. 7).

Die kostenlose Veranstaltung der Suchtbeauftragten des Kreises, Angelika Bronner-Blatz, findet anlässlich der Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien statt.

Professor Klein ist klinischer Psychologe, psychologischer Psychotherapeut und Supervisor. Er war mehr als 15 Jahre als leitender Psychologe in Fachkliniken für Suchtkranke und psychosomatischen Kliniken tätig. Seit 1994 ist er Professor für Klinische Psychologie und Suchtforschung mit den Schwerpunkten Mental-Health-Forschung, Familie und psychische Störungen sowie Präventionsforschung an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Köln.

Anlässlich des Weltkindertages 2018 wurde Professor Klein als Initiator des ersten Online-Hilfeprojekts „Kidkit“ mit dem Anerkennungspreis der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für vorbildliche Prävention ausgezeichnet.

Der Veranstaltungsort ist über die Bahnhöfe in Mosbach sowie den Busbahnhof in wenigen Gehminuten zu erreichen. Parkplätze finden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.

