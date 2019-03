Material wird Brennstoff oder Kompost

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Frühjahrsstraßensammlung für Grüngut von der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) findet von Montag, 11., bis Samstag, 16. März, in den Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises statt. Holziges Grüngut wird zu Brennstoff (Hackschnitzel) aufbereitet, weiches Grüngut wird hygienisiert und zu Kompost verarbeitet, der in der Landwirtschaft Anwendung findet.

Das Grüngut muss nach Angaben der KWiN am Sammeltag ab acht Uhr gebündelt am Straßenrand bereitliegen. Es wird ausschließlich gebündelt bereitgestelltes Material mitgenommen. Die Bündel dürfen nicht länger als zwei Meter und nicht schwerer als 20 Kilogramm sein und nur mit Schnüren aus Naturmaterialien wie Baumwolle, Sisal oder Jute verschnürt sein. Feines Material, wie beispielsweise Laub, kann auch in Säcken oder anderen Behältern bereitgestellt werden.

Grüngut, welches nicht in der beschriebenen Weise gebündelt ist, oder solches, das innerhalb des Grundstücks bereitgelegt worden ist, wird von den Sammlern liegengelassen. Es besteht die Möglichkeit, dieses Grüngut in Absprache mit den sammelnden Landwirten wegen des Mehraufwands gegen Bezahlung abholen zu lassen.

Ansprechpartner für die Sammlungen sowie für das Abholen des Häckselguts sind die Landwirte vor Ort sowie für den Bereich Odenwald-Bauland Burkhard Trabold, Telefon 06283/227402, und für Mosbach Walter Leibfried, Telefon 06262/1771. Die Termine der Straßensammlung für die einzelnen Gemeinden und Städte mit Ortsteilen sind im grünen Entsorgungskalender der AWN zu finden oder unter www.awn-online.de/kalender.

Bei diesen Terminen handelt es sich jeweils um den ersten Sammeltag. Fällt in einzelnen Ortsteilen außergewöhnlich viel Grüngut an, so wird am nächsten Tag weitergesammelt.

