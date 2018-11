Mehr als 80 Aussteller

Amorbach.Am ersten Adventswochenende ist es wieder soweit: Unter dem Motto „Amorbach im Advent“ veranstaltet die Stadt Amorbach in Kooperation mit dem Fürstenhaus zu Leiningen wieder ihren Advents- und Weihnachtsmarkt. Mehr als 80 mit Sorgfalt ausgewählte Aussteller präsentieren in der romantischen Kulisse der Altstadt Schönes und Nützliches rund um das Weihnachtsfest.

Die Amorbacher Gastronomen laden mit allerlei Köstlichkeiten auf dem Markt, in den Restaurants und Gasthäusern zum Schlemmen ein. Zwischen den beiden barocken Kirchen St. Gangolf und Fürstliche Abteikirche findet man neben Weihnachtsgeschenken auch die passenden Dekoartikel und Leckereien für die Feiertage. Im Reitschulhof wartet der Weihnachtsmarkt ebenfalls mit Ständen und Kunsthandwerkern in den Fürstlichen Kellern auf.

Für kleinere Besucher kommt der Nikolaus zur offiziellen Eröffnung mit dem Chor der Grundschule am Freitag um 17 Uhr. Auch sonst lässt das Rahmenprogramm keine Wünsche offen. Geöffnet ist „Amorbach im Advent“ am Freitag, 30. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 1. Dezember, von 13 bis 21 Uhr und Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. Parkplätze stehen kostenfrei und fußläufig zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018