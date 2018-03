Mehrheit sprach sich für den Wettbewerb aus

Anzeige

Die gängigsten Arten stellte Steinmacher dem Gremium vor (siehe Infobox). Gemeinsamkeit aller Varianten sei, dass dem jeweiligen Verfahren grundsätzlich ein Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet werden muss. Die Bewerber werden nur bei Vorliegen der festgelegten Zulassungs- und Auswahlkriterien zum Verfahren zugelassen und müssen dabei die fachliche Eignung bezüglich der festgelegten Kriterien, beispielsweise Referenzen und Leistungsfähigkeit des Büros, nachweisen.

Der Osterburkener Bauamtsleiter sprach sich am Ende seiner Ausführungen dafür aus, einen nicht-offenen Planungswettbewerb für die Architektenleistungen zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses durchzuführen.

Zuvor hatte er die Vorteile dieses Verfahrens aufgezählt: Planungsvielfalt und -qualität durch Wettbewerb, Entscheidungen nach sachorientiert getroffenen Kriterien, Einbindung aller Entscheidungsträger, Auswahl unter einer Vielzahl von Entwürfen, eindeutige und präzise Aufgabenbeschreibung, Wirtschaftlichkeit durch Vergleich von Kennwerten, bessere Vergleiche von Entwürfen, Nachhaltigkeit und Kostensicherung, Nutzung innovativer technischer Entwicklungen und rechtzeitige Erfüllung der gestellten Anforderungen.

„Für und Wider korrekt darstellen“

„Nicht ganz fair“ fand Gemeinderat Werner Geiger (FWV-Fraktion) die Vorstellung der verschiedenen Arten der Durchführung des Vergabeverfahrens durch den Bauamtsleiter. „Ich erwarte vonseiten der Verwaltung eine objektive Bewertung von allen drei Alternativen“, so Geiger, der das „Für und Wider nicht korrekt dargestellt“ fand.

Darüber hinaus verwies Geiger darauf, dass sich viele andere Gemeinden bei vergleichbaren Projekten für das „einfache Vergabeverfahren“ entschieden hätten. Auch dabei hätte man die Möglichkeit, Verschiedenes (wie Grundrisse, Schnitte und Ansichten) zu verlangen.

Durch einen nicht-offenen Planungswettbewerb sei man durch strenge Richtlinien „sehr stark eingeschränkt“ und das Preisgericht sei „sehr stark fremdbestimmt“, gab der Vorsitzende der FWV-Fraktion zu bedenken und sprach auch noch einmal die große Preisspanne an, die zwischen den verschiedenen Alternativen liegt: „Wir liegen zwischen 25 000 und 100 000 Euro.“

Gemeinderat Klaus Vogel (SPD) sah sich hingegen gut unterrichtet und erklärte: „Die Verwaltung hat uns so informiert, dass wir heute eine fundierte Entscheidung treffen können.“ Vogel sprach sich für das Wettbewerbsverfahren aus, das für ihn „leicht im Plus“ liegt. „Warum sollten wir nach zwei erfolgreichen Verfahren (Realschule und Römermuseum) wieder einen Rückschritt machen?“, fragte er und betonte: „Das Feuerwehrgerätehaus hat es verdient, dass wir auf dem bewährten Weg bleiben.“ Für „den Wettbewerb für ein sehr gut funktionierendes Gebäude, das auch noch schön aussehen darf“, sprach sich auch Dr. Xaver Nafz (CDU) aus. Er habe bei Kreistagskollegen nach Rat gefragt. „Jeder hat sich für den Wettbewerb ausgesprochen.“

Bürgermeister Jürgen Galm will sich „lieber auf Fachleute verlassen“ und setzt aufgrund der „ganz anderen Tiefe“ auf das Wettbewerbsverfahren, an dessen Ende er bereits Vorentwürfe in Händen halten werde. Er mache sich „keine Sorgen, dass wir überstimmt oder über den Tisch gezogen werden“, gerade weil man so viele Fachleute an seiner Seite habe.

Kompromissvorschlag

Schließlich las der Bürgermeister den Beschlussvorschlag der Verwaltung vor. Werner Geiger hatte bis zu diesem Zeitpunkt (und nach knapp 45-minütiger Diskussion) keinen Antrag für seine Fraktion gestellt, sondern lediglich einen Kompromissvorschlag vorgebracht.

Dieser sah vor, für Osterburken einen eigenen Weg bei der Durchführung des Vergabeverfahrens anzuwenden – und zwar „mit deutlich weniger formalen Erfordernissen“ und einer „stärkeren Einbindung der Feuerwehr und des Gemeinderates“.

Weitere Vorteile sind für Geiger, dass die Auswahlgremien und Verfahrensabläufe „selbst bestimmt“ werden könnten, der Gemeinderat ohne Vorgabe eines mehrheitlich von Architekten besetzten Preisgerichts entscheiden könne, eine kürzere Zeitdauer, weniger Aufwand – und daher finanziell günstiger sowie keine Probleme mit dem Urheberrecht.

Neun Mal „Ja“, sechs Mal „Nein“

Mit neun „Ja“- und sechs „Nein“-Stimmen beschloss das Gremium schließlich, die Architektenleistungen für den Neubau des Gerätehauses durch einen nicht-offenen Planungswettbewerb zu vergeben. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Auswahl eines Büros zur Umsetzung des Wettbewerbs vorzubereiten.

