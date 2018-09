„Meist gesuchte Berufsgruppe“

Mosbach.Großer Jubel herrschte bei 16 frisch examinierten Pflegekräften an den Neckar-Odenwald-Kliniken. In einer Feierstunde erhielten die neuen Gesundheits- und Krankenpfleger nach drei Jahren Ausbildung in Theorie und Praxis ihre Zeugnisse, verbunden mit vielen guten Wünschen für die persönliche und berufliche Zukunft.

Die abschließende mündliche Prüfung fand unter Vorsitz von Dr. Joachim Riemenschneider vom Regierungspräsidium in Karlsruhe statt. Vorausgegangen waren im Juli eine dreitägige schriftliche Prüfung und im August eine praktische Prüfung auf einer der Stationen der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen oder Mosbach.

Profunde Ausbildung

„Sie gehören nun zur derzeit meist gesuchten Berufsgruppe in Deutschland“, sagte die Leiterin des Bildungsinstitutes für Gesundheits- und Krankenpflege an den Neckar-Odenwald-Kliniken, Ute Steinbrück, zur Eröffnung der Abschlussfeier. „Sie haben nicht nur eine profunde Ausbildung durchlaufen, sie werden auch vom Arbeitsmarkt sehnsüchtig erwartet“, so Steinbrück. Sie nutzte die Gelegenheit, sich bei allen an der Ausbildung beteiligten Personen zu bedanken.

„Wissen und Idealismus sind die Schlüssel für eine qualitätsgesicherte Pflege. Wir haben Ihnen diesen Schlüssel mitgegeben“, verabschiedete die Schulleiterin dann den Jahrgang. Fünf Auszubildende werden direkt in den Kliniken ihre berufliche Laufbahn beginnen. „Sie haben Ihr Ziel erreicht und nun alle Möglichkeiten, gut in den Beruf zu starten und sich dort zu spezialisieren“, sagte der Geschäftsführer der Kliniken, Norbert Ahrens. Auch er freute sich, dass einige der Absolventen direkt an den Kliniken anfangen. Aufsichtsratsmitglied Oberbürgermeister Michael Jann betonte, dass es gut für die Stadt sei, ein solches Bildungsinstitut ansässig zu haben.

Die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen aus dem Pflegebereich überbrachte Pflegedienstleiter Kurt Böhrer: „Vergessen Sie trotz aller Herausforderungen im Alltag nie, dass der Mensch im Mittelpunkt steht“, gab er den Absolventen mit. „Sie haben auf das richtige Pferd gesetzt, da Sie nicht nur einen sicheren, sondern auch einen sehr abwechslungsreichen Beruf gewählt haben“, sagte Betriebsratsvorsitzender Simon Schreiweis. Auch Aufsichtsratsmitglied Norbert Bienek, Vertreter des Bundesverbands Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe, gratulierte zum bestandenen Examen.

Für die Absolventen sprachen Kira Kuntner, Xenia Klier und Celine Zirkler, die allen Lehrkräften und Praxisanleitern sowie allen an der Ausbildung Beteiligten für die Vermittlung des Stoffes und die Begleitung insbesondere in der Zeit der Prüfungen dankten.

Anschließend überreichten Steinbrück und Ahrens die Zeugnisse an die Absolventen Lea Eicker (Mosbach), Doreen Estambale (Mosbach), Milena Geiger (Walldürn), Gamze Hayal (Mosbach), Luise Kaiser (Mosbach), Tabea Kaiser (Osterburken), Xenia Klier (Möckmühl-Züttlingen), Lukas Körmös (Eberbach), Annabel Kuhrmann (Mosbach), Kira Kuntner (Mühlacker), Elena Lugert (Bad Wimpfen), Lilly-Felicitas Matzkies (Mosbach), Hannah Schober (Neudenau), Tammy Wagner (Mosbach), Saskia Weilbrenner (Schefflenz) und Celine Zirkler (Schwarzach). Prüfungsbeste waren Lilly-Felicitas Matzkies und Saskia Weilbrenner.

