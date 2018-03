Mit langer Themenliste im Gepäck

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit einer langen Themenliste begab sich die SPD-Kreistagsfraktion zu ihrer Jahresklausur in die Nähe des Hambacher Schlosses, das als Ausgangspunkt der deutschen Demokratie gilt, die in Deutschland lange erkämpft werden musste. „Auch auf Landkreisebene geht es darum, um die besten Lösungen für die Zukunft zu streiten, neue Schwerpunkte zu setzen beziehungsweise Aufgaben zu priorisieren oder den Mut zu haben, von einem Projekt auch Abstand zu nehmen“ so die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Heide Lochmann bei der Begrüßung.

Aus aktuellem Anlass tauschten sich die Räte darüber aus, wie das Mitgliedervotum für oder gegen die GroKo bewertet und wie über Inhalte und Personen diskutiert wird. Reichen die mit großem Engagement ausgehandelten Ergebnisse für die Menschen im Land, für Kommunen und Kreise aus, werden sie umgesetzt und wenn ja, wie und wann? Grundsätzlich bewerteten die Fraktionsmitglieder die Ergebnisse als zukunftsfähig, wenn auch nicht alle wichtigen Punkte konsensfähig waren. Die Kreisrätin und ehemalige Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel ließ manchen Moment der letzten GroKo Revue passieren, dass vieles umgesetzt wurde aber nicht alles und vieles auch nicht sofort umgesetzt werden könne, so der realistische Blick.

Zu Arbeit, Handwerk und Industrie 4.0 und damit verbunden zu schnellem Internet aber auch den Mobilfunklöcher, die dringend geschlossen werden müssen im Kreis, berieten sich die Räte. In welchen Bereichen – in den Unternehmen, in den Behörden – führt die Digitalisierung zu einer Vereinfachung? Eine Bestandsaufnahme, welche Dienstleistungsangebote bereits online gut bewältigt werden und von der Bevölkerung angenommen werden, sei wichtig.