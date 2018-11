Mit Ministerialrätin Marion Deiß diskutiert

Mosbach.Die für die Jugendarbeit zuständigen Mitarbeiter der Landkreise Baden-Württembergs trafen sich auf Einladung des Landkreistages zum Informations- und Erfahrungsaustausch in Mosbach. Peter Roos, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Jugend und Soziales des Landratsamtes, und Rainer Wirth, Jugendreferent des Neckar-Odenwald-Kreises, begrüßten die Teilnehmer auch im Namen von Landrat Dr. Achim Brötel.

Bei der Tagung stand neben dem fachlichen Austausch und Berichten aus verschiedenen Arbeitsgruppen auf Landesebene auch die intensive Diskussion mit Ministerialrätin Marion Deiß aus dem Ministerium für Soziales und Integration auf der Tagesordnung. Das sehr große Engagement und die „geballte Fachkompetenz“ der Teilnehmer beeindruckten Deiß und sie versprach, einige Ideen und Anregungen mitzunehmen. Themen des Jugendschutzes, die Beratung von Gemeinden in Sachen Jugendarbeit, die fachliche Begleitung neuer Fachkräfte, die Zusammenarbeit mit Schulen oder die Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiter in Jugendhäusern wurden außerdem ausgiebig besprochen. Die Jugendreferenten verstehen sich dabei als „Seismographen“ für ihren Arbeitsbereich. Die Ergebnisse können jeweils gut umgesetzt werden oder in weitere Beratungen mit einfließen.

Verena Kriegisch (Landkreis Tuttlingen) und Wolfgang Borkenstein (Landkreis Calw), die beiden Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendreferenten, konnten einige neue Kollegen in der „großen Familie der kommunalen Jugendarbeiter“ willkommen heißen. Besonders positiv erwähnten beide die gute und effektive Zusammenarbeit mit dem Ministerium und dem Landkreistag. Auch Christa Heilemann, Vertreterin des Landkreistages, war von der „familiären Atmosphäre“ der Tagung und der bemerkenswerten Motivation der Teilnehmer sehr beeindruckt.

Profitieren davon werden die Jugendlichen in Jugendhäusern und Jugendtreffs, in Jugendverbänden und Schulen landesweit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018