Mit Promille Unfall verursacht

Schefflenz.Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, kurz nach 13.30 Uhr, in der Hauptstraße in Schefflenz ereignet hat.

Ein Geländewagen Isuzu mit Anhänger befuhr, gefolgt von einem Sattelzug, die Hauptstraße in Richtung Adelsheim. Plötzlich wechselte der 47-jährige Lenker des Isuzu auf die Gegenfahrbahn und zog anschließend, ohne auf den nachfolgenden Sattelzug zu achten, nach rechts in Richtung eines Anwesens.

Der 42-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren nicht vermeiden. Durch den Aufprall wurde der Anhänger vom Isuzu gerissen und kam nach mehreren Metern zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme wurden beim Fahrer des Isuzu Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung festgestellt. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,94 Promille ergab, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Auf ihn kommen nun eine Anzeige und der Entzug der Fahrerlaubnis zu.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018