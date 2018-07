Mit Veranstaltungen Schwerpunkte gesetzt

Anzeige

Buchen.Die CDU-Frauen-Union (FU) des Neckar-Odenwald-Kreises tarf sich zu ihrer Hauptversammlung mit Neuwahlen in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen. Wie wichtig und notwendig es im Krankenhaus wie in der Politik sei, „ruhig Blut“ zu bewahren, scheine laut FU-Kreisvorsitzender Margaret Horb nicht jedem in der Politik bewusst zu sein. Daher auch der Titel der Hauptversammlung „Ruhig Blut“ über die Notfallversorgung im Kreis, die der ärztliche Direktor und leitende Notarzt Chefarzt Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker in seinem Impulsreferat im Laufe der Veranstaltung darstellte.

Wie wichtig die enge Verbundenheit der Bürger vor Ort, im Land und Bund mit ihren Abgeordneten und Mandatsträgern sei, vermittelten die Grußworte von Peter Hauk, Minister für den ländlichen Raum, MdB Alois Gerig und Dr. Genzwürker, der in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Buchener CDU-Gemeinderatsfraktion auch im Namen von Bürgermeisterstellvertreterin Ruth Weniger die intensive Verwurzelung mit der Region und „das einzigartige Engagement der Menschen füreinander“ unterstrich.

Gerig fokussierte offen die turbulente Tagespolitik in Berlin und dankte der Frauen-Union für die stets konstruktive Zusammenarbeit, die er gerade auch in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender für Landwirtschaft und ländlichen Raum in Berlin sehr schätze. Hauk skizzierte die Herausforderungen der Landespolitik vor allem in den Kernbereichen Bildung, ärztliche Versorgung, Pflege und Wirtschaftspolitik. Es sei Aufgabe des Staates, Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie während aller Altersstufen ihrer Kinder zu ermöglichen. Daher müsse die Politik vor Ort, in Land und Bund dafür Sorge tragen, dass bei sich ändernden Gesellschaftsformen auch geänderte Rahmenbedingungen greifen.