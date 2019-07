Mitreißender Gospelchor begeisterte

Die Bödigheimer erlebten in der voll besetzten Kreuzeskirche mit ihrer exzellenten Akustik nach langer Zeit wieder ein viel zu seltenes musikalisches Ereignis.

Bödigheim. Zum ersten Mal war der stimmgewaltige Spontanchor aus Boxberg zu Gast und gab ein die Hörer ungemein beeindruckendes Konzert. Aus dem umfangreichen Repertoire des Chors unter der Regie von Stefan Rauch wurden alte und neue Stücke aus den Bereichen Gospel, Pop und Worship (das Wort steht für moderne Lobpreisung und Anbetungslieder) zu Gehör gebracht.

Der „Liedermacher“ Stefan Rauch ist in den vielen Jahren seines musikalischen Wirkens schon weit über diesen gelegentlich abwertend verwendeten Titel hinweg „gereift“. Er ist Komponist, Sänger und Gitarrist und bezeichnet sich auch als „E-fun-gelist“, einem unvergleichbaren Begriff und Wortspiel.

Mit ausgereifter technischer Unterstützung, professionell begleitenden Instrumentalisten (Flöte, Geige, Bass, Percussion, Keyboard, E- und Bass-Gitarre), überzeugenden Arrangements stand da ein stimmgewaltiger Chor von 30 Sängern und Sängerinnen auf den Stufen vor dem Altar der Kreuzeskirche.

Die Freude am Gesang zeichnet diese Amateure aus. Der Funke sprang schon beim ersten Stück über, zumal die Zuhörer zum Mitsingen aufgefordert wurden.

Mit jedem Lied wurde der Beifall stärker und anhaltender. Bis dann zum Schluss der Applaus stehend erfolgte und – nach zwei Zugaben – nur sehr langsam schwächer wurde.

Zum Programm: Angekündigt war vielstimmige Gospelmusik aus den Bereichen Gospel, Pop und Worship. Während die Bedeutung der ersten beiden Musikrichtungen und ihre Verwendung auch in Gottesdiensten durchaus bekannt ist und nicht mehr abgelehnt wird, trifft das auf die Verwendung des modernen Musikstils „Worship“ nicht unbedingt zu. Traditionalisten beklagen eine ärgerliche Anpassung an den Zeitgeist und Kritiker die zunehmende Kommerzialisierung von Anbetungsmusik, die sich stark an anderen Stilrichtungen orientiert und, musikalisch gesehen, nicht eigenständig sei. Übersehen wird dabei aber, dass dieser Stil erfrischend wirkt und innere und äußere Beteiligung einfordert. Zur gottesdienstlichen Anbetung nämlich gehört die Verbindung des Gesanges mit der Vielfalt körperlicher Ausdrucksformen; auch diese war bei dem Chor zu beobachten. Die Besonderheit dieser Musiksprache der Gegenwart sind kurze, meist einstrophige Gesänge.

Die Kommentierung des gelungenen Konzertes mit den Worten „unbedingt wiederkommen“ durch eine Musikfreundin entspricht erkennbar auch dem Eindruck des Chors von seinen Hörern – hier hatten sich „ein Herz und eine Seele“ gefunden.

Der Erlös der Sammlung am Ausgang ist für die Renovierung der evangelischen Kreuzeskirche vorgesehen. BW

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019