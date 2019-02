Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger auf Platz eins

Waldbrunn.Die CDU Neckar-Odenwald hat im Kreistagswahlkreis 5 die Liste zur Kreistagswahl am 26. Mai aufgestellt. Kreisvorsitzender Markus Haas begrüßte hierzu über 60 Mitglieder aus den Gemeinden Binau, Fahrenbach, Limbach, Mudau, Neckargerach, Waldbrunn und Zwingenberg im Waldbrunner Ortsteil Mülben, die in geheimer Wahl die neun Bewerberinnen und Bewerber der CDU zur Kreistagswahl nominierten.

Unter der Leitung von CDU-Bezirksgeschäftsführer Jan Inhoff wählten die Christdemokraten den Mudauer Bürgermeister und amtierenden Kreisrat Dr. Norbert Rippberger auf Platz eins der CDU-Liste. Ihm folgen die Kreistagskollegen Markus Haas, Bürgermeister in Waldbrunn auf Platz zwei, sowie Jens Wittmann, Bürgermeister in Fahrenbach auf drei. Weiter stehen Tobias Leibfried (Neckargerach), Gerhard Noé (Limbach), Christian Hört (Mudau), Andreas Geier (Waldbrunn), Ute Haberland (Zwingenberg) und Benedikt Münch (Fahrenbach) am 26. Mai zur Wahl.

Kreisvorsitzender Haas war sichtlich zufrieden mit dieser „bärenstarken Liste für den Kreistagswahlkreis 5“. Er dankte allen Kandidaten für das persönliche Engagement, kommunalpolitisch aktiv zu sein. „Dies ist alles andere als selbstverständlich“, hob er hervor.

Kreisrat Dr. Norbert Rippberger richtete anschließend besonderes Augenmerk auf die Bereiche Infrastruktur – Straßenbau, ÖPNV, Schienenverkehr und Wasserstraßen. Ebenso ging er auf die bisherigen und die anstehenden Projekte des Kreises und der Kommunen ein, die sowohl die Bevölkerung als auch die Firmen und Schulen an die Datenautobahn anschließen wollen, soweit sie es noch nicht sind. „Der Neckar-Odenwald-Kreis ist mit dem schnellen Internet Vorreiter in Baden-Württemberg und bietet schon heute eine Anbindungen von 97 Prozent aller Anschlüsse“, so Rippberger.

Auch ging der Bürgermeister auf das immer aktuelle Thema Gesundheitsversorgung im Kreis ein – von den Krankenhäusern über die Senioreneinrichtungen bis hin zur Allgemeinarztversorgung im ländlichen Raum.

Das Thema Abfallwirtschaft kam auch zur Sprache, so das Pilotprojekt der AWN mit der restmüllarmen Abfallwirtschaft. Hier müsse man vor einer abschließenden Entscheidung für oder gegen dieses System die Bewertung der bisherigen Erfahrungen in Hardheim, Rosenberg und Buchen abwarten – sowohl die reale Umsetzung und deren Begleiterscheinungen als auch die finanziellen Aspekte. cdu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019