Nabu-Standort an der Grundschule zeigt große Vielfalt

Neckar-Odenwald-Kreis.In diesem Jahr verzichteten die Grünen Neckar-Odenwald-Kreis auf ihren alljährlichen Neujahrsempfang im Januar, um bewusst zu einer Frühjahrswanderung in die Natur einzuladen. Die großen Zukunftsthemen Artenrückgang und drohender Klimawandel seien mittlerweile in der Gesellschaft angekommen, heißt es in einem Bericht. Was vor Ort an wichtigen Maßnahmen zum Schutz der Natur ergriffen werden kann, zeigte Christian Thumfart vom Nabu Seckach-Schefflenztal den interessierten Gästen auf einer zweistündigen Wanderung vom S-Bahnhof Eicholzheim zur Biobäckerei Troißler.

Wie wichtig der Erhalt der unterschiedlichsten Habitate ist, um möglichst vielen und unterschiedlichsten Arten Lebensraum zu bieten, wurde von dem seit über 50 Jahren im Naturschutz tätigen Experten verdeutlicht. Ein Feuchtgebiet neben einem Trockenstandort, altes Gemäuer, stehendes und liegendes Totholz, Hecken, Weidehaltung, zweischürige Wiesen, die eine Vielfalt an blühenden Pflanzen aufweisen, vielfältige Insektenhotels können alle einen großen Beitrag zum Artenerhalt beitragen.

Angesprochen wurde die Problematik der konventionellen Landwirtschaft in Hinblick auf das Artensterben durch immer größere Flächen und eine ausgeräumte Landschaft sowie über eine „falsch ausgerichtete Agrarpolitik“.

Höhepunkt war der Nabu-Standort an der dortigen Grundschule, an der die Kinder durch vielfältige Pflanzaktionen, der Reaktivierung eines Teiches und der Anlage eines Insektenhotels für vielzählige Insektenarten für den Naturschutz und die Schönheit einer vielfältigen Natur sensibilisiert werden.

Mit einem Sektempfang wurde die Gruppe in der Biobäckerei von Selma und Andy Troißler begrüßt. An regionalen Produkten stärkten sich die Besucher, bevor Amelie Pfeiffer als Sprecherin des Kreisverbandes Bündnis90/Die Grünen die Gäste mit dem aktuellen Wahlprogramm vertraut machte.

Die grünen Wahlslogans in diesem Jahr würden die Arbeit der aktuellen Kreistagsfraktion für die schnelle und konsequente Umsetzung des klimaschutzorientierten Investitionsprogramms unterstreichen, eine starke Bio-Musterregion, die Anbindung der Madonnenlandbahn. „Müllvermeidung und Wiederverwertung müssen in den Vordergrund der Abfallwirtschaft rücken, einen Masterplan Gesundheit gilt es zu erarbeiten, die Stärkung der Schulen wird uns ebenso wie die Teilhabe von Menschen in allen Lebensbereichen ein großes Anliegen sein“, so die amtierende Kreisrätin.

Amelie Pfeiffer wies auf die große Bedeutung der Europawahl hin, bevor Selma und Andy Troißler zum Abschluss durch ihre neu umgestaltete offene Bäckerei führten.

