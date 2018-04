„Nachhaltig und zukunftsweisend“

Anzeige

Alte Heizanlagen

Bürgermeister Knörzer freute sich bei seiner Begrüßung auf die nun anstehenden Aufgaben rund um dieses Quartierskonzept. In der Gemeinde würde derzeit zu rund 70 Prozent mit Ölheizungen geheizt, über 70 Prozent aller Heizanlagen seien älter als 30 Jahre – hier stünden kurzfristig etliche Ersatzinvestitionen an.

Neben dem Wunsch, fossile Brennstoffe zu ersetzen, habe man aber auch ganz klar die heimische Wertschöpfung im Blick: Das Holz aus den heimischen Wäldern solle hier in Form von Hackschnitzelbrennstoff eine wichtige Rolle spielen. Solarthermieflächen nach dem „Modell Dänemark“ könnten dafür sorgen, beispielsweise Teilbereiche des Ortes langfristig autark mit Wärme zu versorgen. Man gehe davon aus, dass man mithilfe des aufwändigen Quartierskonzeptes verlässliche Daten und somit auch umsetzbare Handlungsanleitungen erhalten werde.

Förderquote von 65 Prozent

Der Bürgermeister informierte auch über die Kosten: Die Bruttokosten würden sich auf rund 175 000 Euro belaufen bei einer Förderquote der KfW von 65 Prozent. Die restlichen Kosten finanziert die Gemeinde.

Auch Landrat Dr. Brötel freute sich über dieses „regionale, nachhaltige und zukunftsweisende“ Projekt. Nach seinen Worten würde bei der Energiewende leider der Wärmesektor zu stark ausgeblendet: 25 Prozent der Treibhausgasemissionen kämen von der Wärmeerzeugung. Bei der nun anstehenden Datenerhebung in der gesamten Gemeinde könne man sich nun auf „Plan und Umsetzung“ freuen.

Uwe Ristl von der EAN zollte diesem Projekt einen sehr guten Start. „Hier waren beim Gespräch Ende letzten Jahres keine Türen zu öffnen, die standen schon weit offen“ lobte er die Vorarbeit der Gemeinde. Er sah in einer großen Solarthermieanlage die Möglichkeit, viele Gebäude oder auch Industriebetriebe mit Wärme zu versorgen, diese würde dann einmalig im Umkreis sein. Er wolle in diesem Zusammenhang auch die Bürgerschaft ermuntern, die kostenlosen und unabhängigen Beratungsgespräche von Energieberatern, organisiert von der EAN, in Anspruch zu nehmen.

Eine Brücke schlagen

Karsten Thiel aus Karlsruhe sah in einem solchen Quartierskonzept immer die „Kunst“, die Brücke zwischen Ökonomie und Ökologie zu schlagen. Er sah hier optimale Voraussetzungen, die Verwaltung und der Bürgermeister hätten gut vorgearbeitet. Von großer Wichtigkeit sei grundsätzlich, die Bürgerschaft mitzunehmen, da Wärmenetze nur mit einer guten Anschlussquote betreibbar seien.

Auch in dieser Beziehung blickte Bürgermeister Bernhard Knörzer sehr positiv in die Zukunft. Man habe nicht zuletzt durch den genossenschaftlich organisierten Bürgermarkt Neunkirchen Erfahrungen mit einer Genossenschaft. Dies sei ein Modell, das er sich durchaus auch für den Wärmesektor vorstellen könne. Die Erstellung dieses aufwändigen Quartierskonzeptes werde nun rund zwei Jahre in Anspruch nehmen. Man wolle, so die abschließenden Worte von Knörzer, die Bürgerschaft fortlaufend über den aktuellen Stand informieren. mh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018