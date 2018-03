Navi leitet Lkw durch Schweinberg

Anzeige

Hardheim/Schweinberg.Schwierigkeiten mit der Navi-Verkehrsführung haben Lkw in Schweinberg, die zum Schotterwerk oder zum Kompostwerk wollen. Auf dieses Problem wies Arnold Knörzer in der Sitzung des Hardheimer Gemeinderates hin.

Beide Firmen liegen seit früherer Zeit offiziell an der Königheimer Straße 170. Die Königheimer Straße führt durch ganz Schweinberg und endet – nach dem Bau der Umgehungsstraße – eigentlich beim Ortsschild in Richtung Königheim, merkte Knörzer an.

Die Navigationsgeräte würden die Fahrzeuge aber nicht nach der heutigen Verkehrsführung über die Ortsumgehung, sondern durch den gesamten Ort leiten, was gerade bei ortsunkundigen Lkw-Fahrern immer wieder einmal zu Behinderungen führe. Bei den Aussiedlerhöfen sei es ähnlich, so der Knörzer. Er plädierte deshalb dafür, dass diese Anwesen auf der anderen Seite der B 27 eigene, neue Straßennamen bekommen.