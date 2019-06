Dass eine neue Grillhütte in Schützenhaus-Nähe entstehen soll, steht fest. Wie sie aussehen soll? Ob offen oder geschlossen? Darüber will der Osterburkener Gemeinderat noch entscheiden. Auf dem Bild ist der Platz zu sehen, an dem die alte Grillhütte stand, die im Dezember 2009 abgebrannt ist.