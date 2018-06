Neue Zufahrt zur Deponie

Anzeige

Walldürn.Die Erddeponie „Lindig“ wird erweitert. Dafür ist auch eine Änderung der Zufahrtswege notwendig, sagten Bürgermeister Markus Günther und Christian Berlin, der Leiter des Bauverwaltungsamtes, bei der Vorstellung des Tagesordnungspunktes in der Sitzung des Gemeinderates am Montag im Haus der offenen Tür.

Keine Zwischenschritte

Die Maßnahme wurde mit der Forstbehörde abgestimmt und im Ausschuss für Technik und Umwelt vorgestellt. Durch die Neuanlage des Zufahrtsweges in seiner jetzigen Form spare man den Aufwand für einzelne Zwischenschritte in den nächsten Jahren. „Damit sind wir für die nächsten 50 Jahre firm“, so der Bürgermeister. Der Weg wird als verstärkter Schotterweg ausgeführt, so Berlin, der Einmündungsbereich zur Gemeindeverbindungsstraße wird asphaltiert. Den Zuschlag bekam die Firma Link aus Walldürn zum Angebotspreis von rund 147 606 Euro.

Beim Bebauungsplan „Dörrwie-sen I – Erweiterung“ in Hornbach billigte der Rat das Ergebnis der Offenlegung mit Abwägungsvorschlägen zu den Stellungnahmen zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und fasste den Satzungsbeschluss.