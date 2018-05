Neuer Dorfplatz wird heute eingeweiht

Anzeige

Gerichtstetten.Der neu geschaffene Dorfplatz in Gerichtstetten wird am heutigen Freitag um 13 Uhr eingeweiht. Die Gestaltung eines Dorfplatzes in der Ortsmitte am Feuerwehrgerätehaus war der krönende Abschluss der Ortssanierung Gerichtstetten, die im April 2017 endete. Hier wurden im Nachgang zur 800-Jahr-Feier an Pfingsten 2015 erhebliche finanzielle Mittel der Dorfgemeinschaft eingesetzt. Daneben haben zahlreiche freiwillige Helfer mehr als 2500 Arbeitsstunden für die Einrichtung des Platzes aufgewendet. Die Gesamtkosten für das gelungene Gesamtwerk der Dorfgemeinschaft beliefen sich auf rund 77 000 Euro, wobei rund 47 000 Euro durch die Ortschaft selbst beigesteuert wurden. Zur Einweihung des Dorfplatzes sind die Bevölkerung und alle Helfer willkommen. Bild: Ingrid Eirich-Schaab