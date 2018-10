Neuer Vizepräsident des Landkreistags

Bühl/Mosbach.Landrat Dr. Achim Brötel ist von den Delegierten der Landkreisversammlung am Montag in Bühl einstimmig zum neuen Vizepräsidenten des Landkreistags Baden-Württemberg gewählt worden. Brötel ist damit in dem kommunalen Spitzenverband, der die Interessen aller 35 baden-württembergischen Landkreise vertritt, künftig einer von drei Stellvertretern des Präsidenten Landrat Joachim Walter (Tübingen). Weitere Vizepräsidenten bleiben die Landräte Heinz Eininger (Esslingen) und Frank Hämmerle (Konstanz). Damit ist zum ersten Mal ein Vertreter aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in das engere Führungsgremium des Landkreistags aufgerückt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.10.2018