Neues Self-Service-Terminal

Mosbach.Ein sogenanntes Self-Service-Terminal für die Beantragung eines Aufenthaltstitels sorgt in der Ausländerbehörde des Landratsamtes in Mosbach ab sofort für effizientere Abläufe. Mit diesem können Antragsteller gegen eine Gebühr ein biometrisches Passbild direkt bei der Behörde erstellen und die benötigte Unterschrift sowie Fingerabdrücke leisten. Die Daten müssen dann nur noch vom jeweiligen Sachbearbeiter elektronisch am Arbeitsplatz abgerufen und verarbeitet werden. Der Antragsteller muss keine Passbilder mehr vorlegen. Die Wartezeit wird dadurch verkürzt und die Sicherheit verbessert. Das Terminal wird so die Antragsbearbeitung in der Ausländerbehörde modernisieren und beschleunigen.

Das Gerät steht allen Antragstellern, die ein Passbild benötigen, zur Verfügung. Die Mitarbeiter des Landratsamtes stehen helfend zur Seite und freuen sich, wenn das Angebot möglichst häufig genutzt wird.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019