Neues und Bewährtes im Gepäck

Odenwald-Tauber.Urlauber für den Odenwald begeistern möchte die Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) gemeinsam mit der Odenwald Tourismus GmbH aus Michelstadt derzeit auf der CMT in Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit.

Am traditionellen baden-württembergischen Tourismustag besuchten TGO-Vorsitzender Landrat Dr. Achim Brötel, zahlreiche Bürgermeister aus Hessen, Bayern und Baden-Württemberg sowie Vertreter der touristischen Organisationen am Montag gemeinsam den Odenwald-Messestand. Präsentiert wurde dabei der kürzlich erschienene Jahreskatalog „Ihr Urlaub 2019“, die Neuauflagen der Printprodukte „Camping im Odenwald“, „Wohnmobil-Entdeckertouren“ und „Urlaub auf dem Bauernhof“ sowie das neue Onlineportal „www.radfahren-bw.de“ für Radtouren an Kocher, Jagst und Neckar. Auch die bewährte Broschüren und Karten zu den beliebten Urlaubsthemen Wandern, Radfahren, Kultur und Freizeit hat der Odenwald in Stuttgart dabei. Der für Tourismus zuständige baden-württembergische Minister Guido Wolf, der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk und Landtagsabgeordneter Georg Nelius statteten unter anderen dem Odenwald-Stand einen Besuch ab.

Die CMT läuft bereits seit vergangenen Samstag, wobei TGO-Geschäftsführerin Tina Last sich mit dem bisherigen Messeverlauf sehr zufrieden zeigte. Die Sondermesse Fahrrad- und Wanderreisen am ersten Wochenende zog sehr viele Aktivtouristen auf die CMT, was auch dem Odenwald-Stand in Halle 6 zugute kam. Neben der TGO und den hessischen Vertretern aus Michelstadt stellen die Städte Buchen, Eberbach, Mosbach, Neckargemünd, Walldürn und die Gemeinde Schwarzach, sowie der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (UNESCO-Geopark) an dem Stand aus. Die CMT steht Besuchern noch bis zum 20. Januar offen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019