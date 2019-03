Neun Menschen starben im Kreis bei Unfällen

Ein spürbarer Anstieg der Unfälle mit Personenschaden und der Zahl der Verkehrstoten war im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn im Jahr 2018 zu verzeichnen.

Neckar-Odenwald-Kreis. „Mit der Unfallstatistik des Jahres 2018 dürfen wir nicht zufrieden sein. Der Rückgang der Gesamtzahl der Unfälle ist zwar sehr erfreulich, mehr Unfälle mit Personenschäden und mehr Verunglückte insgesamt sind aber ein Grund dafür, dass wir unsere Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anpassen und verstärken müssen“, stellt der Leiter des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, fest. Für den Behördenleiter ergibt sich aus der letztjährigen Statistik ein Hauptziel für das Jahr 2019: „Meine Kolleginnen und Kollegen werden alles daran setzen, dass die Zahlen der Getöteten und Verletzten im Straßenverkehr wieder sinken.“

Insgesamt wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn im vergangenen Jahr 25 722 Unfälle polizeilich aufgenommen. Das sind 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. 49 (plus 14 Prozent) Menschen verloren dabei ihr Leben, im Jahr 2017 waren es 43 und ein Jahr zuvor 35. Die Zahl der Schwerverletzten stieg von einem bemerkenswerten Zehn-Jahrestief von 715 im Vorjahr wieder leicht auf 734 an (plus 2,7 Prozent). Der Wert liegt aber deutlich unter dem Wert von 2016 (851). Auch bei den Leichtverletzten ist eine Steigerung von 2681 (2017) auf 2859 (plus 6,6 Prozent) im vergangenen Jahr zu verzeichnen.

Deutliche Abnahme

Im Vergleich zur präsidiumsweiten Abnahme von minus 0,7 Prozent nahm die Zahl der Verkehrsunfälle (VU) im Neckar-Odenwald-Kreis gegenüber dem Vorjahr um minus 8,6 Prozent stärker ab. Diese Minderung ist zum großen Teil der Sparte der Kleinstunfälle (minus 16 Prozent), mit ihrem zahlenmäßig größten Anteil zu verdanken, sowie den Unfällen mit bedeutendem Sachschaden (VU-Sach/minus 2,8). Unfälle mit Personenschaden (VU-Pers/plus 25) sind im Jahr 2018 gestiegen. 432 bedeutende Unfälle, davon 199 mit Personenschaden, ereigneten sich außerorts.

Die Anzahl der Unfälle mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle sind mit insgesamt 705 Fällen um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mit einem Anteil von 21,6 Prozent am Gesamtunfallaufkommen liegen sie präsidiumsweit im unteren Bereich. Unfälle mit Personenschaden (VU-Pers) sind nach einem Anstieg 2016 im Jahr 2017 mit minus 25,5 Prozent auf einen bisher einmaligen Tiefstand gefallen. 2018 musste wieder ein Anstieg um plus 25,2 Prozent registriert werden. Die Zahl der Verunglückten stieg ebenfalls um 26,7 Prozent an, wobei sich dieser Anstieg relativ gleichmäßig bei den Kategorien der Leichtverletzten und Schwerverletzten ausbildet. Die Zahl der bei Unfällen Getöteten liegt trotz einer Steigerung 2018 immer noch unter dem langjährigen Mittel (2003 bis 2017) von elf Getöteten/Jahr. Die neun tödlich Verletzten waren dabei am Unfallgeschehen wie folgt beteiligt: Fünf Pkw-Fahrer, ein Motorradfahrer, ein Pedelecfahrer, ein Mountainbiker, ein Krankenfahrstuhl-Fahrer.

199 der 383 Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich außerorts (51,9 Prozent). Acht von neun Getöteten (89 Prozent) und 102 der 149 schwer Verletzten (68 Prozent) verunglückten außerorts. Bei den 368 leicht Verletzten waren es etwas weniger als die Hälfte (48 Prozent). Hauptunfallursachen im Neckar-Odenwald-Kreis sind nach wie vor Fehler beim Abstandsverhalten, beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren, gefolgt von Geschwindigkeits- und Vorfahrtsverstößen. Bei den Unfällen mit Personenschaden verändert sich das Bild. Jetzt liegen Geschwindigkeitsverstöße mit 37 Prozent deutlich an erster Stelle, gefolgt von Vorfahrtsverstößen (17 Prozent) und Abstandsverstößen (16 Prozent). Bezogen auf einzelne Altersgruppen verursachen die 25- bis 64-Jjährigen in allen Ursachenbereichen die meisten Unfälle. Junge Erwachsene sind in den Ursachenbereichen Geschwindigkeit und Überholen zahlenmäßig vor den Senioren. Bei der Ursache Abstand liegen die Senioren als Verursacher (34 VU) knapp vor den jungen Erwachsenen (33 VU), wobei sich das Verhältnis bei den Unfällen mit Personenschaden dreht (Senioren: neun VU, Junge Erwachsene: 25 VU).

Verkehrstüchtigkeit als Unfallursache vereint verschiedene Bereiche. Alkohol am Steuer wurde insgesamt 50 Mal festgestellt (2017: 41). In 34 Fällen lag die Blutalkoholkonzentration sogar über der absoluten Fahruntauglichkeitsgrenze von 1,09 Promille, was in der Regel mit einem Fahrerlaubnisentzug einhergeht. Das Führen unter Einfluss illegaler Drogen wurde mit zunehmender Tendenz festgestellt. 2018 waren sie sechs Mal die Hauptunfallursache (2017: drei Mal), teilweise kombiniert mit Alkohol. Bei sieben Unfällen waren Übermüdung (2017: acht) und bei neun Unfällen sonstige körperliche Mängel (2017: sechs) die Unfallursache.

Tödliche Fahrradunfälle

Im Jahr 2018 verunglückten 28 Fußgänger bei insgesamt 31 Unfällen. Erfreulich ist laut Polizei, dass kein Fußgänger im Straßenverkehr tödlich verunglückte. In vier Fällen verursachten die Fußgänger diese Unfälle selbst. 2018 verunglückten bei 58 Unfällen insgesamt 54 Radfahrer. Pedelecs waren an zehn Unfällen beteiligt (2016 und 2017: je vier). Bei 54 Prozent der Unfälle waren die Radfahrer Unfallverursacher. 2017 und 2018 verunglückte gut jeder dritte Radfahrer schwer. Der erste tödliche Fahrradunfall (Pedelec) ereignete sich am 25. Juni gegen 2.15 Uhr in Höpfingen wie folgt: Der 52-jährige Pedelecfahrer fuhr auf einem Parallelweg (landwirtschaftlicher Weg) zur B 27 von Walldürn in Fahrtrichtung Höpfingen. Aus ungeklärter Ursache stürzte er kurz vor Höpfingen. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und zog sich tödliche Kopfverletzungen zu. Das Pedelec-Rad zeigte keine technischen Mängel.

Beim zweiten tödlichen Fahrradunfall befuhr der 62-jährige Mountainbikefahrer am 10. Oktober gegen 17.20 Uhr in Neckarelz die Römerhofstraße und wollte nach links in die Ruhestattstraße abbiegen. Hierbei prallte er an die linke Fahrzeugecke des entgegenkommenden Lkw, wurde abgewiesen und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Er trug keinen Helm und erlitt tödliche Verletzungen.

2018 verunglückten bei 62 Unfällen insgesamt 59 Motorradnutzer, wobei der Anstieg bei den schwer Verletzten mit 29 über dem Mittelwert der Jahre 2003 bis 2017 mit 26 Personen liegt. Insgesamt wurden vier Mitfahrer verletzt. 56 Prozent der Unfälle verursachten sie selbst, wobei ihre häufigsten Fehler Verstöße gegen Abstands- oder Geschwindigkeitsvorschriften waren.

Bei 141 Unfällen mit Lkw-Beteiligung kamen insgesamt 34 Personen zu Schaden. Bei 97 Unfällen (69 Prozent) war der Lkw-Fahrer Unfallverursacher. Hierbei verunglückten 21 Personen.

Kinder waren 2018 an zehn Unfällen aktiv beteiligt, und zwar fünf Mal als Radfahrer und fünf Mal als Fußgänger. Hierbei wurden zehn Kinder verletzt (drei schwer, sieben leicht). Als Mitfahrer in Fahrzeugen verunglückten 17 Kinder.

Junge Erwachsene mit einem Bevölkerungsanteil von 8,1 Prozent waren 2018 an 316 Unfällen und somit an jedem vierten Unfall im Neckar-Odenwald-Kreis beteiligt, bei Unfällen mit Personenschaden sogar an mehr als jedem Dritten. Hierbei wurden 121 junge Erwachsene verletzt. Bei 56 Prozent aller Unfälle waren sie Unfallverursacher.

Ältere Menschen mit einem Bevölkerungsanteil von 20,3 Prozent waren 2018 an 266 Unfällen beteiligt, was einem Anteil von 19,4 Prozent am Gesamtunfallaufkommen entspricht. Ihr Anteil bei Unfällen mit Personenschaden beläuft sich auf 23,8 Prozent. Hierbei wurden 68 ältere Menschen verletzt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019