Notfallplan für den Tag X parat haben

Umfassende Informationen zum Thema „Pflege“ standen im Mittelpunkt der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, die am Freitag im Landratsamt Mosbach stattfand.

Neckar-Odenwald-Kreis. Unter der Überschrift „Auch bei Pflege daheim leben – Beratung und Unterstützung im Alltag“ referierte unter anderem Minister Peter Hauk für das Landesministerium Ländlicher Raum/Verbraucherschutz. Für den Neckar-Odenwald-Kreis zeigte Landrat Dr. Achim Brötel eine Analyse der Pflegestrukturen in der Region.

Die von Dr. Gerhard Faix als Vertreter der ausrichtenden Akademie Ländlicher Raum moderierte Veranstaltung bildete den Startschuss zu insgesamt vier Terminen, die in verschiedenen ländlich geprägten Regionen Baden-Württembergs stattfinden werden. In dieser Reihe sollen breit angelegte Informationen und Hinweise zu regionalen Pflegeangeboten und - strukturen, ergänzt um Hilfen und Unterstützungen für pflegende Angehörige, in die Breite getragen werden. Der Zuspruch an Zuhörern war in Mosbach, angesichts vollbesetzter Stuhlreihen, bereits deutlich erkennbar.