Nun sind interessierte Bürger gefragt

Neunkirchen.Nachdem der Gemeinderat im letzten Monat von Wolfgang Schuler von der IBS Ingenieurgesellschaft mbH bereits über die untersuchte Ausgangs- und Potenzialanalyse mit Gebäudedaten und der Analyse des Energiebedarfs im Gesamtort informiert worden war, kam nun der nächste logische Schritt: Die Bevölkerung wurde in der Turnhalle der Grundschule von den bisher abgelaufenen Entwicklungen in Kenntnis gesetzt.

Hierbei zeigte sich, dass bei den Bürgern ein reges Interesse besteht, Energie einzusparen und umweltschützerische Aspekte im Dorf mitzutragen, denn der Saal war bestens gefüllt. In seiner kurzen Begrüßung stellte Bürgermeister Bernhard Knörzer die Referenten und deren Mitarbeiter vor und führte mit einem Film in Grundlagen der Klimaveränderung, deren Ursachen und Klimaschutzziele ein. Die darin enthaltenen Analysen übertrug er auf die Gegebenheiten in Neunkirchen, stellte den Ist-Zustand des Quartierskonzepts vor und flocht es in den Klimaschutzplan 2050 ein.

Anschließend zeigte Diplom-Ingenieur (FH) Birgit Schwegle von der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe die Entwicklung der Klimaveränderungen in Baden-Württemberg auf und erläuterte die Wärmegesetzgebung, aus der sich auch verschiedene Fördermöglichkeiten ergeben. Als großen Vorteil des Nahenergiekonzepts sah sie das Verbleiben der Wertschöpfung in der Region und den Einsatz von alternativen Energien wie Biomasse oder Solarstrom, die speziell für den ländlichen Raum geeignet seien. Wolfgang Schuler trug hierzu weitere Daten vor, mit denen es möglich sein sollte, den Bürgern Entscheidungshilfen für eine Teilnahme an dem Projekt in die Hand zu geben. Weiterhin zeigte er auf, auf welche Art die Energie den Gebäuden zugeführt werden soll, wobei er konkret von zwei Standorten im Süden (beim THW-Heim) und Norden (bei den Sportanlagen) von Neunkirchen ausging.

Auch den Umgang mit Energiebedarfs-Spitzen, die gepuffert werden müssen und den Normalbetrieb der Anlagen erläuterte er und erklärte dabei, wie zwei Hackschnitzelkreisläufe und eine Solarthermieanlage ineinander übergreifen und so die optimale Nutzung gewährleisten.

Nach einer Analyse von möglichen Energiepreisentwicklungen und Anschlusskosten, in die er auch mögliche Förderprogramme einflocht, kam Schuler zu dem Ergebnis, dass sich für den Verbraucher jährliche Gesamtkosten von rund 2700 Euro pro Jahr für den gesamten Warmwasser- und Heizungsbedarf ergeben würden und die Einmalinvestition bei knapp 10 000 Euro läge.

Konrad Nübel, der das Energiekonzept bereits in Loßburg umgesetzt und begleitet hat, vertiefte die Fakten mit bereits in die Praxis umgesetzten Beispielen, ehe Schuler die Gesamtfinanzierung und die Fördermöglichkeiten erklärte. So ergäben sich Investitionskosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro im Nordbereich und 3,7 Millionen im Südbereich, die mit 1,2 Millionen (Nord) und einer Million (Süd) bezuschusst würden. Auch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten kamen zur Sprache, so dass es möglich wäre, eine Anschlussvorbereitung mit 5000 Euro vorzufinanzieren und die Restsumme erst bei einem endgültigen Anschluss zu bezahlen. Weiterhin empfahl er, das Konzept in genossenachaftliche Strukturen einzubinden.

Nach einer Fragerunde an die Referenten, in der die Integration bereits vorhandener Systeme, Umstellungsmodalitäten und der Praxisbetrieb zur Sprache kamen, führte Bürgermeister Knörzer auf eine gedanklichen Spaziergang in die Zukunft, zeigte eventuelle weitere Fördermöglichkeiten auf und bat interessierte Bürger, sich mit einer Postkarte, die gleich vor Ort in eine Urne geworfen werden konnte, um weiterführende Informationen zu bewerben. bx

