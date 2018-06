Oper trifft auf Rock bei einer Open-Air-Gala im Juli

Anzeige

Freuen können sich die Besucher auf Hits aus Opern wie „Carmen“ und „Tosca“ sowie Ennio Morricones unsterbliche Musik zu „Spiel mir das Lied vom Tod“, aber auch auf Klassiker wie „Smoke on the water“, „I dreamed a dream“ und „Always look on the bright side of life“. Ganz besonders begeistern will Roos mit der „Bohemian Rhapsody“, dem fast sechsminütigen Gesamtkunstwerk der Rockband Queen. „Dieser Abend verspricht Gänsehautfeeling pur im Schlosshof“, so Roos.

Stolz ist der Intendant auf seine Solistenauswahl. Die Sopranistin Jana Marie Gropp ist dem Zwingenberger Publikum insbesondere als Maria Magdalena im Musical „Jesus Christ Superstar“ bekannt, wo sie bei ihrem Rollendebüt das Publikum verzauberte. Ebenso spielte sie die Lisa Carew im Musical „Jekyll and Hyde“ und im vergangenen wie auch in diesem Jahr ist sie die Janet in der „Rocky Horror Show“. Zwischenzeitlich ist sie zu einer gefragten Solistin herangereift und gastiert an zahlreichen deutschen Opernhäusern.

Patrick Stanke wiederum ist in der deutschsprachigen Musicalszene einer der gefragtesten Darsteller. So spielte er Hauptrollen in einer ganzen Reihe großer Produktionen wie „Titanic - das Musical“, „Aida“, „Die 3 Musketiere“ und „Die Schöne und das Biest“.

In diesem Sommer spielt er auf Deutschlands größter Musical-Open-Air-Bühne bei den Freilichtspielen Tecklenburg die Titelrolle des Jean Valjean in „Les Miserables“. Nach Zwingenberg wird er daraus den berühmten Song: „Bring him home“ mitbringen.

Der in Wales geborene Tenor Aaron Cawley ist Solist des Staatstheaters Wiesbaden. Er trat schon in vielen großen Opernproduktionen auf, die ihm großartige Kritiken einbrachten. In Zwingenberg gab er 2015 sein Debüt als Alfredo in „La Traviata“ und war 2016 einer der „3 Tenöre“ in der „Italienischen Nacht“.

Karten für die Gala „Opera meets Rock“ gibt es über das Kartentelefon unter 06263/45154, online via www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und bei den Touristeninformationen in Mosbach, Eberbach, Buchen, Walldürn, Bad Rappenau und im Kartenshop der DiesbachMedien in Weinheim. Auf der Webseite der Festspiele, dem Facebook-Auftritt wie auch bei allen Vorverkaufsstellen gibt es zudem ausführliche Hintergrundinformationen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018