Pädagogik und Didaktik als zentrale Themen

Neckar-Odenwald-Kreis.Alles rund um die Leitung von Jugendgruppen erfuhren drei junge Frauen und 17 Männer der Feuerwehren aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.

Der erste Abschnitt des Lehrgangs begann in Rippberg. Mit Seminaren in Strümpfelbrunn und in Altheim wurde die Fortbildung abgeschlossen.

Unter Anleitung des Ausbilderteams, bestehend aus Pamela Hollerbach, Nikolaus Klasan, Frederic Noe und Jürgen Miko, wurden alle Allttagsthemen eines Jugendgruppenleiters der Feuerwehr abgearbeitet. Beginnend mit dem Aufbau und der Struktur der Organisation bis hin zum Projektmanagement.