Partei forderte verbesserte Mobilfunkversorgung im Landkreis

Dallau.Die erste Sitzung der Kreistagsfraktion der Freien Wähler 2018 fand im Landgasthof „Zur Pfalz“ in Dallau statt. Bevor es um die eigentliche Fraktionsarbeit ging, übergab Fraktionsvorsitzender Uwe Stadler der stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Saskia Dargatz das Wort. Diese berichtete unter anderem über die kommenden Kommunalwahlen im nächsten Jahr, wofür man wieder einige Kandidaten gewinnen müsse. Hierzu werde man in den nächsten Wochen verstärkt die Ortsvereinsvorsitzenden kontaktieren, um gemeinsam auf Kandidatensuche zu gehen.

Susanne Eisenmann zu Gast

Ein wichtiges Thema sei beispielsweise der Internetauftritt der Fraktion, zumal die Pflege der Homepage besser organisiert und zeitnah aktualisiert werden müsse. Nicht nur bezüglich der nächsten Vorstandssitzung erhoffe man sich eine rege Teilnahme, sondern auch für die Mitgliederversammlung des Landesverbandes am 21. April in Krautheim. Hauptrednerin werde Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann sein. Die Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes sei am 17. Mai in Höpfingen geplant.

Kreis an der Spitze

Anschließend sprach die Fraktion unter anderem über den abgeschlossenen Breitbandausbau. Damit habe sich der Neckar-Odenwald-Kreis endgültig an die Spitze einer Bewegung gesetzt, die in anderen Landkreisen erst angegangen werde, so der Tenor der Parteimitglieder. Im Argen liege aber noch die Mobilfunkversorgung, die auch aus Sicht der Freien Wähler dringend einer Verbesserung bedarf. Ebenso richte sich das Augenmerk der Fraktion auf die Einführung der digitalen Kreistagsarbeit, welche zu einer Effizienzsteigerung und zu Kosteneinsparungen führen könnte. Ein entsprechender Antrag sei bereits gestellt worden.