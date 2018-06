„Persönlicher Kontakt gehört dazu“

Anzeige

Die Fernbehandlung über digitale Medien wie Webcam, Telefon oder E-Mail ist seit Mitte Mai für Arzt und Patient möglich. Die FN fragten Mediziner aus der Region, was sie davon halten.

Neckar-Odenwald-Kreis. Lange Aufenthalte in Wartezimmern könnten bald der Vergangenheit angehören: Die Mehrheit der Delegiertenversammlung des Deutschen Ärztetags sprach sich Mitte Mai für die Erleichterung von Online-Behandlungen aus, was unter anderem eine Behandlung via Skype, Telefon, SMS oder Webcam ermöglichen würde. Ein klares Signal zur fortschreitenden Digitalisierung des Alltags, sagen manche Doktoren. Aber wie beurteilen die niedergelassenen Ärzte in der Region das Thema? Die Fränkischen Nachrichten hörten sich unter Medizinern im Altkreis Buchen um.

Dr. Claudia Assimus (Hainstadt): „Aus meiner Sicht handelt es sich um eine sehr zukunftsweisende und innovative Geschichte, deren praktischer Nutzen sich für mich sogar neulich erst zeigte: Einer Patientin, die unmöglich in meine Praxis hätte kommen können, konnte ich im Skype-Gespräch helfen. Nachteile sehe ich lediglich im Falle von Untersuchungen, die auf diese Art der Behandlung nicht durchgeführt werden könnten.“