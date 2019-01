Pokale, Medaillen und Urkunden überreicht

Dallau.Ehrungen besonders erfolgreicher Züchter standen jüngst beim Kleintierzuchtverein „Elzbachperle“ im Landgasthof „Zur Pfalz“ in Dallau auf dem Programm. Dazu begrüßte Vorsitzender Herbert Sander neben zahlreichen Mitgliedern auch Ehrenvorsitzenden Otto Burkowski und die Ehrenmitglieder Alois Beichert und Günter Bacher.

Dann dankte Sander allen, die sich sowohl für die Kleintierzucht als auch für die Interessen und Belange des Traditionsvereins eingesetzt haben, besonders den Vorstandsmitgliedern für ihr zukunftsweisendes Engagement.

Aus einem prall gefüllten Gabenkorb übergab der langjährige Vorsitzende zahlreiche Pokale, Medaillen, Ehrenurkunden und Präsente an besonders erfolgreiche Züchter.

Den Titel eines Vereinsmeisters in der Sparte „Kaninchen“ errang Willi Bender mit seinen Zwerg-Widder weiß, RA, wofür er zudem mit dem „Helmut-Seeber-Gedächtnispreis“ ausgezeichnet wurde, gefolgt von Andrè Bender mit Deutsche Kleinwidder, grau.

In der Sparte „Geflügel und Tauben“ siegte Thomas Baier mit Zwerg-Barnevelder schwarz-braun, doppelt gesäumt. Gleichzeitig avancierte er zum Gewinner des „Franz-Winzer-Gedächtnispreises“. Den zweiten Platz belegte hierbei Mike Gollner mit seinen Mookeetauben, schwarz.

Ein besonderer Dank der Elztaler Kleintierzüchter ging an den ehemaligen Vorsitzenden Manfred Garbrecht für die Stiftung der Gedächtnispreise.

Für die besten Tiere im Rahmen der Lokalschau ausgezeichnet wurden Thomas Baier für Zwerg-Barnefelder, 0,1 und 96 Punkte, Alois Beichert für Kingtaube, 1,0 und 96 Punkte und Willi Bender für Zwerg-Widder, 0,1 und 96,5 Punkte.

Für das beste Tier in der Nachwuchssparte wurde Yannik Bergmann für seine Englische Schecke schwarz-weiß, 1,0 und 96,5 Punkte ausgezeichnet.

Sehr erfolgreich war zudem auch Thomas Baier bei der Hauptsonderschau für Barnevelder in Großlangheim und ebenfalls ausgezeichnet wurde Tobias Schulz, der auf der Landesschau in Villingen-Schwenningen und im Rahmen der Kingclub-Sonderschau in Steinenbronn mit seinen Kingtauben erfolgreich war. L.M.

