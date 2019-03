Polizei sucht nach Zeugen

Adelsheim.Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag gegen 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Baron-Carl-Straße in Adelsheim ein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sie sich über eine Hintertür Zugang zum Hausinneren. Während sie die Wohnung nach Diebesgut durchwühlten, kehrten die Hausbesitzer zurück. Von deren Ankunft überrascht, flüchteten die Täter über die Rückseite des Gebäudes nach draußen in Richtung „Untere Eckenbergstraße“. Der Ehemann nahm die Verfolgung auf und konnte sie nur noch beim Einsteigen in einen alten blauen Kombi mit möglicherweise polnischem Kennzeichen beobachten. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Mosbach unter Telefon 06261/ 8090 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.03.2019