Probieren und experimentieren

Anzeige

Für weniger Bildungshungrige wird auf die zahlreichen Attraktionen des „Freizeitzieles Nr. 1 der Metropolregion“, den Luisenpark, zum Beispiel das Drehrestaurant im Fernsehturm, hingewiesen.

Die Fahrt nach Mannheim wird mit dem Angebot des Verkehrsverbundes organisiert. Abfahrt in Osterburken um 8.36 Uhr. Ein Zustieg ist an den Bahnhöfen der Strecke möglich. Für jeweils fünf Personen hält der Kreisseniorenrat die preiswerten Tickets vorrätig. Die Rückkehr ist bis gegen 19 Uhr in Mosbach und um 19.23 Uhr in Osterburken vorgesehen.

Eine Anmeldung ist bis zum 13. Juni erforderlich unter Telefon 06261/842530 oder per E-Mail Seniorenbuero@neckar-odenwald-kreis.de. Nähere Auskünfte gibt es unter der selben Adresse. BW

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018