Punkte sammeln für die Meisterschaft

Gleich zu Beginn wurde der 45-Jährige am Springboard disqualifiziert und konnte sich auch in den folgenden Disziplinen nicht mehr an die Konkurrenz herankämpfen – trotz einer soliden Leistung und 8,48 Sekunden an der „Hot Saw“. Nach dem Cup ist vor dem Cup: Bereits am 21. Juli tritt die Sportholzfäller-Elite beim F60-Cup wieder gegeneinander an, um weitere Punkte für die Deutsche Meisterschaft der „Stihl Timbersports Series“ am 18. August im bayerischen Deggendorf zu sammeln.

Wettkampf in Brandenburg

Vor spektakulärer Kulisse am Besucherbergwerk F60 im brandenburgischen Lichterfeld werden dann auch Deutschlands beste Sportholzfällerinnen und Nachwuchsathleten zu Axt und Säge greifen.

Donnerstag, 07.06.2018