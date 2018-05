Radfahrer leicht verletzt

Anzeige

Mudau.Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad kam es am Samstag, kurz vor 13 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Mudau und Donebach. Ein 22-jähriger Seat-Lenker war wie auch ein 80-jähriger Radfahrer in Richtung Donebach unterwegs. Gerade als der Radfahrer nach links in Richtung Golfplatz abbiegen wollte, setzte der Autofahrer zum Überholen an.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden, wodurch der Radfahrer zu Boden geschleudert und leicht verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden rund 2000 Euro Sachschaden.