Buchen.Mit einer Präsentation zu dem Pilotprojekt „Restmüllarme Abfallwirtschaft“ startete das jüngste Treffen der Landräte aus dem Dreiländereck, also aus dem baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis, dem bayrischen Landkreis Miltenberg und dem hessischen Odenwaldkreis am Sitz der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) in Buchen.

Vorstand Dr. Mathias Ginter berichtete von der geplanten Ausweitung des Projektes sowie weiterer innovativer Vorhaben am Standort Sansenhecken wie der Herstellung vielfach einsetzbarer Pflanzenkohle.

Übergehend zu ihrer Tagesordnung tauschten dann die Landräte Dr. Achim Brötel, Frank Matiaske (Odenwaldkreis) und Jens Marco Scherf (Landkreis Miltenberg) zunächst Erfahrungen zu der bis Ende Mai umzusetzenden Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union aus. Vereinbart wurde ein regelmäßiger Austausch der Datenschutzbeauftragten.