Rettung aus dem Kühlschrank

Eine einfache Dose soll Rettungskräfte und Ärzte im Landkreis dabei unterstützen, im Notfall den betroffenen Personen schneller helfen zu können. Gedacht ist das Projekt vor allem für Ältere.

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist alltägliche Routine: Rettungskräfte werden in eine Wohnung gerufen, in der ein Bewohner nicht mehr ansprechbar ist. Das bedeutet, dass die Retter an wichtige gesundheitliche Informationen nicht herankommen. Um dieses Problem zu lösen, führt der Kreisseniorenrat Neckar-Odenwald-Kreis nun eine einfache, aber effektive Lösung ein: die sogenannte Rettungsdose. Diese rote Dose enthält beispielsweise eine aktuelle Medikamentenliste und weitere Hinweise zum Gesundheitszustand des Patienten, so dass Retter und Ärzte in der Klinik sich schneller ein Bild machen können.

Ältere Menschen als Zielgruppe

Ursprünglich stammt die Idee aus Großbritannien. Der Lions Club Hanau Schloss Philippsruhe übernahm diese und führte die Dose dann in Deutschland erstmalig ein. Der Kreisseniorenrat bringt sie mit Unterstützung der Lions-Clubs Mosbach und Kleiner Odenwald nun in den Landkreis. Ziel ist es, dass möglichst insbesondere ältere Menschen eine solche Dose in ihrer Wohnung beziehungsweise noch konkreter in ihrem Kühlschrank haben. Denn das macht die Rettungsdose so effektiv: Der Lagerungsort ist mit dem Kühlschrank klar definiert und gut auffindbar. An der Innenseite der Wohnungstür und auf der Kühlschranktür außen findet sich zudem je ein auf die Rettungsdose hinweisender Aufkleber. Ein weiterer wertvoller Effekt der Rettungsdose ist, dass Angehörige oder Nachbarn den Auskunftsbogen zusammen mit der Hauptperson ausfüllen können. So spricht man gemeinsam über den Notfall, der immer irgendwann eintreten und jeden treffen kann.

Der offizielle Startschuss für das Projekt fiel beim diesjährigen Kreisseniorentag am gestrigen Dienstag in Neckargerach. Vorgestellt wurde es vom Kreisseniorenrat zusammen mit Landrat Dr. Achim Brötel, dem Ärztlichen Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken Privatdozent Dr. Harald Genzwürker und den beiden Präsidenten der mit einer Spende beteiligten Lionsclubs. Damit sollen die ersten 1000 Dosen auf den Weg gebracht werden. Sie werden gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro abgegeben. Als Ausgabeorte sind unter anderem Rathäuser, Apotheken, Arztpraxen und das Seniorenbüro des Kreisseniorenrates geplant.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018