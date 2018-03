Rolle des Mitangeklagten noch zu klären

Anzeige

Vater wollte Sohn abhalten

Der Vater von Steffen H. beschrieb seinen Sohn als ruhig und hilfsbereit. Von den Saufeskapaden mit der Gruppe habe er gewusst. „Das war das einzige Thema, bei dem wir Meinungsverschiedenheiten hatten. Er hat seine Freunde immer in Schutz genommen“, berichtete der sichtlich mitgenommene Mann, der sich seit dem Vorfall in psychologischer Betreuung befindet. Er gab zu, dass sein Sohn in der Vergangenheit Drogenprobleme hatte. Diese hätten sich jedoch in den vergangenen Jahren gebessert. In den Wochen vor der Tatnacht habe sich sein Sohn verändert, „er wollte seinen Weg gehen und zur Job-Beratung, um von vorne anzufangen.“ An dem besagten Abend habe er ihn noch davon abhalten wollen, zu seinen Freunden zu gehen. „Er wollte nicht, weil er die ganze Woche schon Zuhause war. Spätestens um 12 Uhr wollte er wieder zurück sein.“

Die Rechtsanwältin von Denis G. sagte im voll besetzten Gerichtssaal, dass im Laufe des Abends ihr Mandant Denis G. immer wieder vom Opfer beleidigt worden sei. Er habe ihn mehrmals aufgefordert, dies zu unterlassen. „Die Situation hat sich hochgeschaukelt“, teilte sie aus dem Geständnis mit. Patrick B. hätte jedoch nichts mit der Tat zu tun gehabt: Dieser soll mit dem Rücken zum Geschehen am Computer gespielt haben. „Wenn Patrick am PC spielt, dann ist er immer fokussiert“, nahm Denis G. den Mitangeklagten in Schutz. Er wolle nicht, dass jemand in den Fall mit reingezogen werde, der gar nichts dafür könne.

Ob und inwiefern der mitangeklagte Patrick B. aktiv beteiligt war, hätte eine junge Frau klären können. Die Schülerin war an dem Abend in der Wohnung ebenfalls anwesend und hatte, im Gegensatz zu den drei Männern, nur wenig Alkohol getrunken. „Es war ein ganz normaler Abend“, sagte sie beinahe im Flüstern. „Sie haben über Sport und Musik geredet“, erklärte sie so leise, dass ihre Sätze kaum zu verstehen waren.

Sie sei im Schlafzimmer gewesen, als es zu der Tat kam. Patrick B. habe sie dann aufgeweckt, an den Armen gepackt und ins Wohnzimmer gebracht. Denis G. habe ihr im Flur mit einem Pullover den Mund zugebunden. Im Wohnzimmer habe sie dann zwischen Couch und Tisch das Opfer auf dem Boden liegend gesehen.

Zeugin gedroht

Zunächst habe sie gedacht, dass Steffen H. nur am Schlafen sei, doch dann habe Denis G. einen Eimer mit Wasser geholt und den Kopf des Opfers hineingedrückt. „Was machst du da, du tötest ihn noch!“, habe sie zu ihm gesagt. „Der Steffen ist schon tot“, sei ihr entgegnet worden. Anschließend habe Patrick B. gesagt, dass sie die Leiche wegschaffen müssten. Ihr sei auch von Denis G. gedroht worden, dass ihr auch etwas passiere, wenn sie etwas sage.

Die junge Frau machte einen überforderten Eindruck, als sie von Oberstaatsanwalt Andreas Hergen sowie den Nebenklägern und Anwälten der Angeklagten befragt wurde. Immer wieder zuckte sie mit den Schultern und sagte verängstigt, dass sie sich nicht sicher sei und dass sie nichts wisse. Ihre Antworten ähnelten oft einem Flüstern.

Widersprüchliche Aussagen

Bei der Vernehmung im Nachgang der Tat hatte sie unter anderem angegeben, dass sie den Todeskampf gesehen habe. Dies wurde auch in ausgewerteten WhatsApp-Nachrichten deutlich, die einer der beiden Nebenkläger vorlas. „Ich habe alles gesehen, ich kann nicht mehr“ oder „Die haben ihn vor meinen Augen umgebracht“, hieß es in den Nachrichten. Im Gericht sagte sie jedoch aus, dass sie nur gesehen habe, wie Denis G. dem Opfer den Kopf in den Wassereimer gedrückt habe. Nach der Tat sei sie von den Angehörigen des Opfers, unter anderem vom Vater, zur Rede gestellt worden. Eine der beiden Rechtsanwältinnen fragte, ob sie sich dabei eingeschüchtert und unter Druck gefühlt habe. „Ja, es war auch unangenehm“, teilte die junge Frau mit.

Als weitere Zeugen sagten mehrere Polizisten aus, die ihre Erlebnisse vor Ort und in der Tatnacht schilderten. Denis G. habe den Mord per Notruf selbst gemeldet, teilte ein Beamter mit. Er habe das Opfer als Verräter bezeichnet. Wieso er das getan habe und was das Motiv war, stand auch nach Ende der Verhandlung nicht fest. Eine Nachbarin, die direkt unter der Wohnung von Patrick B. wohnt, hatte sich im Laufe des Abends zweimal wegen des Lärms beschwert. Nachts habe sie dann einen dumpfen Schlag gehört. Zuvor habe sie nur Musik und Gespräche feststellen können, aber keine Streitereien.

Ein Polizist, der Denis G. vernommen hatte, beschrieb vor allem dessen „schwankendes Gemüt“. Er sei aggressiv und unkooperativ gewesen, „nur um dann in der nächsten Minute der freundlichste Mensch der Welt zu sein.“ Mehrmals habe er jedoch während des Verhörs angefangen, mit der Faust auf den Tisch oder gegen die Mauer zu schlagen. Er habe ihm gegenüber ausgesagt, dass er wegen seiner Aggressivität bereits in einer psychiatrischen Klinik war. Er erklärte, dass er nur zwei Bilder im Kopf habe: Wie er die Schnürsenkel in der Hand halte und wie er den Wassereimer hole. Denis G. habe gesagt, dass während der Tat die junge Frau im Schlafzimmer und Patrick B. bei der Nachbarin gewesen sei, die sich wegen des Lärms beschwert hatte.

Laut der Anwältin von Denis G. seien die Aussagen unbrauchbar, da der Polizist mehrmals ihrem Mandanten weitere Fragen gestellt habe, obwohl dieser sich nicht mehr äußern wollte. Außerdem wurde angefordert, dass das Tonband dieser Vernehmung ausgewertet werden solle. Nach dem Gutachten der Rechtsmedizinerin beendete Richter Michael Haas die Verhandlung und verwies auf den nächsten Sitzungstag am Donnerstag, 1. März. Dort sollen unter anderem zwei Gutachten vorgestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018