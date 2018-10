Saisonabschluss mit Turnier gefeiert

Mudau.38 Mens Day Golfer haben bei herrlichem Wetter am Neun-Loch-Einladungsturnier und der anschließenden Saisonabschlussveranstaltung teilgenommen. Nach dem Turnier gab es einen kurzen Jahresrückblick der Highlights im Mens Day 2018. Besonders schön war die Bilderpräsentation von B. Weigand. Die Fotographen Weigand, Mett und Scheuermann haben durch die vielen Bilder die einzelnen Events nochmals in Erinnerung gerufen. Bei einer tollen Stimmung und einem hervorragenden Essen wurde bis zum fortgeschrittenen Abend der Saisonabschluss gefeiert. Die Sieger in der Jahres-Nettowertung: 3 Platz ging an M. Noe, 215 NP, 2. Platz errang G. Dautert mit 220 NP und den 1. Platz belegte H. Egenberger mit 228 NP. Das Bild zeigt (von links) Martin Brand Geschäftsführer, GC Mudau, M. Noe, H. Egenberger und O. Fähndrich (beide MD-Captains) sowie G. Dautert bei der Pokalübergabe. Bild: Liane Merkle

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018