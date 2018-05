Schauen, genießen und einkaufen

Anzeige

Mülben.Über 40 Händler und damit deutlich mehr als bei der Premiere vor drei Jahren boten am Sonntag beim Naturparkmarkt in Mülben ihre Produkte an, die alle gemein-sam hatten, dass sie im Gebiet des Naturparks Neckartal-Odenwald hergestellt werden.

Zeitweilig kam selbst der Autoverkehr rund um das kleine Odenwalddorf zum Erliegen, als Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas bei Frühsommerwetter Tausende von Besuchern, darunter MdL Georg Nelius und der Vorsitzende des Naturparks, Landrat Dr. Achim Brötel, auf der Festmeile rund um den Mülbener Kurpark begrüßte. Das Tolle an den Naturparkmärkten sei, dass man dabei Landschaftsschutz mit Messer und Gabel betreibe, nette Menschen und Gewerbetreibende kennenlerne, und die Wertschöpfung der Region zugute komme.