Aglasterhausen.Ein großer Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität gelang dem Kriminalkommissariat Mosbach in dieser Woche in Aglasterhausen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens war bekanntgeworden, dass ein 50-jähriger Mann aus Aglasterhausen im großen Stil mit Betäubungsmitteln handeln soll. Deshalb wurde am Dienstagvormittag sowohl die Wohnung des Mannes als auch eine Gaststätte im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht, so die Staatsanwaltschaft Mosbach.

Ermittler überrascht

Was die Beamten dann in der Wohnung des 50-Jährigen vorfanden, überraschte sogar erfahrene Ermittler. Der Mann hatte zuhause mehr als 15 Kilogramm Drogen gelagert. Hierbei handelte es sich um zehn Kilogramm Amphetamin, über drei Kilogramm Haschisch und knappe zwei Kilogramm Marihuana sowie mehrere Gramm Kokain und Amphetaminderivate. Außerdem wurden weitere unbekannte Substanzen sichergestellt. Neben dem Rauschgift fanden die Beamten in dem Haus auch noch eine professionelle Cannabis-Indoor-Aufzuchtanlage vor. Darüber hinaus hatte der Mann drei zum Teil geladene scharfe und griffbereite Schusswaffen zusammen mit mehr als 100 Schuss Munition bei sich zu Hause. Schließlich wurden auch noch mehrere Elektronikgeräte entdeckt, welcher allesamt zuvor gestohlen worden waren. Fündig wurden die Ermittler aber auch in der Gaststätte. Drogen hatte der Mann dort nicht gebunkert, wohl aber eine weitere geladene illegale Schusswaffe zusammen mit dazugehörigen Patronen. Der 50-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Am Mittwoch wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018