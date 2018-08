Schlemmerwochen für viele Insekten

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Auch wenn viele Menschen und Tiere derzeit unter der Hitze leiden, Bienen und Insekten dürften sich über das warme Wetter freuen. Denn die von den Landwirten in großem Umfang angebauten Blühmischungen sind, trotz der Temperaturen, in voller Blüte und damit im ganzen Landkreis unübersehbar. Nach den Auswertungen des Fachdienstes Landwirtschaft des Landratsamtes konnte der Anbauumfang im Jahr 2018 nochmals gesteigert werden und liegt nun bei über 2400 Hektar. Das sind sieben Prozent der gesamten Ackerfläche und damit laut einer Pressemittelung so viel wie in keiner anderen Region in Baden-Württemberg. Besonders viele Blühmischungen sind bei Limbach, Mudau, Buchen, Hardheim, Elztal und Waldbrunn ausgebracht worden. Dies mache den Kreis zu einer Vorzeigeregion für Naturschutz und Biodiversität, zumal auch eine vielgliedrige Fruchtfolge und andere Maßnahmen zur Extensivierung von den Landwirten gerne angenommen werden. Bild: Landratsamt