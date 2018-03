Schüler des KEG widmen sich Goethe

Anzeige

Amorbach.Welche Rolle spielt Goethes Schwester Cornelia? Warum verlässt er Hals über Kopf Friederike Brion? Waren die gesellschaftlichen Schranken bei Charlotte Buff wirklich unüberwindbar? Gilt Charlotte von Stein zurecht als seine Seelenverwandte? Warum heiratete er Christiane Vulpius erst 18 Jahre nach dem Kennenlernen? Johann Wolfgang von Goethes Beziehungen zu Frauen waren zweifelsohne mit ausschlaggebend für die jeweilige Phasen seines literarischen Schaffens und haben ihn persönlich geprägt.

In unterhaltsamen und kurzweiligen Szenen sowie fiktiven Gesprächen zwischen Goethes Herzdamen beleuchtet die 14-köpfige Oberstufentheatergruppe des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach unter der Leitung von Nicole Billinger einige dieser Liebesbeziehungen samt Umständen und Folgen für den rastlosen Schriftsteller. Mit eingeflossen in die Eigenproduktion ist auch Goethes Liebe zu den Naturwissenschaften und zur Natur an sich. Die Zuschauer erwartet ein Mix aus wahren historischen Begebenheiten, modernisierter Sprache, fiktiven Dialogen und berühmten Textausschnitten – verpackt als Bühnenversion.