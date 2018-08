Schwer verletzt nach Überschlag

Heidersbach.Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Sonntag zwischen Heiderbach und Rittersbach. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr. Eine geführte Gruppe von Quad-Fahrern war auf einem Schotterweg neben der B 27 unterwegs. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers kam der 27-jährige Lenker eines Quads nach rechts von dem Schotterweg ab und fuhr in einen Graben. Seine 28-jährige Mitfahrerin fiel dadurch vom Fahrzeug und verletzte sich leicht. Zwar gelang es dem 27-Jährigen, sein Quad wieder auf den Schotterweg zu bringen. Dort übersteuerte er jedoch das Fahrzeug, welches sich quer stellte und anschließend überschlug. Aufgrund des Überschlags zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Beide Personen wurden von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

