Schwere Kost zum Spielzeitende

Hardheim.Durchaus ein leichteres und positiveres Werk an Stelle des tristen Dramen-Fragments „Woyzeck“ von Georg Büchner hätten sich die Abonnenten des Theaterrings U beim Mainfranken Theaters in Würzburg zum Abschluss der Spielzeit 2017/18 vorstellen können. Dessen Geschehen in tristem Bühnenbild, die verschiedenen Sprachebenen sowie die beeindruckende schauspielerische Gestaltung der Rollen sorgten für eine nachdenklich stimmende Darstellung einer geschundenen und verstörten Kreatur ohne Rechte.

Der Hardheimer Leiter der Theaterfahrten, Elmar Zegewitz, wies schließlich die Abonnenten auf die vielversprechenden Stücke für den Theaterring U in der nächsten Spielzeit hin. Er informierte, dass die Abonnements weiter laufen, sofern keine Abmeldung oder die Rückgabe der Abo-Ausweise erfolgen.

Die Termine für den Theaterring U in der Spielzeit 2018/2019 sind an vier Samstagen (17. November, 22. Dezember 2018, 23. Februar und 25. Mai 2019) sowie an drei Sonntagen (27. Januar, 21. April, 21. Juli) und bei der Wagner-Oper „Götterdämmerung“ auch am Feiertag Fronleichnam (20. Juni 2019) angesetzt.