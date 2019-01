Schwere Zeiten durchleben

Hat Jesus wirklich Wunder gewirkt? So lautet immer wieder eine ernsthafte Frage meiner Schüler. Aus historischer Sicht sind ja letztlich alle Aussagen zur Vergangenheit Wahrscheinlichkeitsaussagen.

Um es mit Gotthold Ephraim Lessing zu sagen: Historische Wahrheiten können niemals definitiv bewiesen werden. Historische Wahrheiten können keine allgemeinen Wahrheiten begründen: Zufällige Geschichtswahrheiten können den Beweis von notwendigen Vernunftwahrheiten nie werden. Hinzu kommt, dass in der Antike auch von anderen Persönlichkeiten Wunder überliefert sind. Beispielsweise von Asklepios und seinen Priestern, niedergeschrieben auf großen Steintafeln im Heiligtum von Epidauros. Im griechischen Kulturraum, in dem auch die Evangelien entstanden, waren diese Wundererzählungen Werbung, die den Wundertäter als „göttlichen Menschen“ ausweisen und preisen wollten. Sind die Wundererzählungen in den Evangelien also vielleicht nur Geschichten, die auf dem Hintergrund der Auferweckungserfahrungen Jesus als Mensch gewordenen Gott hinweisen wollten?

Hat Jesus Wunder gewirkt? Diese Frage führt mich letztlich nicht weiter, denn es geht bei den Wundern Jesu um den gegenwärtigen Erweis des Geistes und der Kraft durch den auferstanden Jesus Christus. Traue ich also auch heute noch Christus zu, dass er Dinge tut, die den Rahmen meines Verstehens von Wirklichkeit sprengen? In seiner 1989 erschienenen Autobiografie „Anpassung und Widerstand“ schreibt der Tübinger Neutestamentler Professor Dr. Otto Michel über seine Tätigkeit als Klinikpfarrer in Halle: „In einem Fall erklärte der zuständige Arzt mir vorher, dass eine 32-jährige Arbeiterin aus Eisleben an einer Krebsgeschwulst litte und bald sterben werde. Als ich an das Bett dieser Arbeiterin trat, verlangte sie, dass ich darum beten möchte, dass sie bald gesund werde. Ich fragte sie, warum ich ausdrücklich darum beten sollte. Sie antwortete: ,Mein Mann und meine zwei Kinder haben mich so nötig’. Die Schlichtheit und Naivität dieser Erklärung hat mich tief ergriffen. In einem kurzen Augenblick wurde mir bewusst, wie weit aller akademischer Unterricht von jedem wirklichen Durchstehen einer schweren Lebenssituation entfernt war. Ich stand zwischen Mensch und Gott, zwischen menschlichem Wissen und Gottes Gebot und Verheißung. So kniete ich in dem Saal nieder und nahm Gottes Gebot und Verheißung ganz ernst. Ich betete darum, dass diese Frau wieder gesund wird. Ich schloss das Gebet mit dem Vaterunser, und dieses Gebet beruhigte mich und gab mir inneren Frieden, dass ich recht gehandelt hätte. Nach 14 Tagen kam ich wieder auf die Station und traf den Arzt und fragte nach der Arbeiterfrau aus Eisleben, 32 Jahre, zwei Kinder, zweites Bett links in der langen Reihe. Da sagte der Arzt: In diesem Fall wisse er nicht, was geschehen sei. Die Frau laufe fröhlich herum und sei vollständig gesund geworden. Man finde keine Spuren.“

Traue ich Christus zu, dass er auch heute in meine Wirklichkeit eingreift? Halte ich an ihm fest, wenn er mein Gebet nicht erhört? Das sind die entscheidenden Fragen, die aber nur im Durchleben ihre Antwort finden: „Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben“ (Mk. 9, 24).

Martin Schwarz, Schuldekanat Adelsheim-Boxberg und Mosbach

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019