Sechs Vorträge und viele Messestände

Einen „Zukunftskongress Öffentlicher Personennahverkehr“ veranstaltet der Neckar-Odenwald-Kreis am Samstag, 29. September, am Hauptsitz des Landratsamtes in Mosbach.

Neckar-Odenwald-Kreis. Einen ganzen Tag lang wird dann die Mobilität im Mittelpunkt stehen. Neben sechs Vorträgen erwartet die Besucher eine Messe mit einer Fahrzeugausstellung. Teilnehmen und sprechen wird auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann.

Zentrales Thema

„Mobilität ist ein ganz zentrales Thema, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Kreises geht. Deshalb sieht der Kreistag dort völlig zu Recht einen der Handlungsschwerpunkte für die kommenden Jahre. Und um die anstehenden Herausforderungen weiter anzugehen, ist uns die Meinung der Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig“, so Landrat Dr. Achim Brötel im Vorfeld der Veranstaltung. Deshalb seien alle Interessierten willkommen, den Kongress zu besuchen und sich an den Diskussionen zu beteiligen.

Eröffnet wird der Kongress im Landratsamt um 10.15 Uhr. Anschließend werden in sechs Vorträgen mit anschließenden kurzen Diskussionsrunden verschiedenste Mobilitätsfelder beleuchtet. Das Vortragsprogramm ist unter www.neckar-odenwald-kreis.de abrufbar.

Große Messe

Im Innenhof des Landratsamtes wiederum erwartet die Besucher eine große Messe, an der sich der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, die S-Bahn Rhein-Neckar, die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, die Go-Ahead Verkehrsgesellschaft, die Abellio GmbH, der Busverkehr Rhein-Neckar sowie der Fachdienst ÖPNV des Landratsamtes mit Ständen beteiligen. Ausgestellt werden dabei unter anderem vollelektrische Linienbussen und ein Standardlinienbus der neuesten Generation.

Anmeldungen werden beim Landratsamt (Telefon 06261/841302, E-Mail: Zukunftskongress@neckar-odenwald-kreis.de) entgegengenommen. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer ist gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018