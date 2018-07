Siebenmal auf dem Siegertreppchen

Anzeige

Sechs Nachwuchssportler des Iuventus-Teams Franken gaben zum Halbjahres-Saisonabschluss kurz vor den Sommerferien beim Regio Cup Nord in Eppingen, Nachwuchsmeisterschaft des Karatelandesverbandes Baden-Württemberg für Kinder und Schüler, noch einmal richtig Gas. Alle Sportler standen im Team, so wie in ihrer jeweiligen Einzeldisziplin auf dem begehrten Siegertreppchen.

Hoch motiviert und gut betreut von Angelika Böhrer, Steffen Denzer, Katrin Spatzier, Ilona Ilzhöfer und Moni Henn, bestätigte das IT Franken mit dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze seine Spitzenposition in der Disziplin „Kata“ und belegte zum wiederholten Male Platz eins im Medaillenspiegel dieser Disziplin.

Zum Auftakt standen sich in ihrer Paradedisziplin die beiden Kata Teams des IT Franken in ihrem ersten Traumfinale dieses Wettkampfes gegenüber: Gold ging an das in dieser Saison bis jetzt ungeschlagene Schüler-Kata-Team mit Nick Henn, Neal Denzer und Sebastian Stadelmaier. IT Franken 2 mit Aaron Henn, Lennert Ilzhöfer und Jonas Stadelmaier freuten sich über einen tollen zweiten Platz.