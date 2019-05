Amorbach.Der „Sommerrausch im Seegarten“ ist weit über den Landkreis Miltenberg hinaus bekannt und für viele treue Besucher ein gesetzter, jährlicher Termin. Bereits zum 19. Mal begrüßt Michl Müller am 29. Juni das Publikum im Fürstlich Leiningenschen Seegarten in Amorbach. Seit neun Jahren führt der fränkische Kult-Comedian durch das hochkarätige Unterhaltungsprogramm des größten bayerischen Open-Air-Kabarett-Festivals.

In diesem Jahr können sich die Besucher auf die Kölner A-capella-Sensation „Basta“, die „Dollbohrer“ Henni Nachtsheim (Badesalz) & Rick Kavanian (Bullyparade), den urbayerischen Kabarettisten Helmut Schleich und den Walldürner Rolf Miller freuen.

Neben dem Bühnenprogramm genießen die Gäste ein feines Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten und natürlich die einmalig schöne Kulisse des Fürstlich Leiningenschen Seegartens.

Für seine Fans ist der Sommerrausch ein Ausdruck von Genuss, ein Lebensgefühl. Man kann mit Freunden und Familie in gepflegter Atmosphäre hochkarätige Unterhaltung erleben, eine gute Zeit haben und sich für einen Abend an den schönen Dingen des Lebens erfreuen – und das mitten in der Natur.

Veranstalter ist die Touristische Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Odenwald. Eintrittskarten gibt es im Informationszentrum Bayerischer Odenwald in Amorbach, unter www.adticket.de oder an der Abendkasse. Einlass ist um 17.30 Uhr, das Programm startet um 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019