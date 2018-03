SPD stimmt für Neuauflage der Koalition

Anzeige

Die Themenpalette der Diskussionen war vielfältig. Unüberhörbar war in jedem der Beiträge auch die Kritik an der Performance der Parteiführung. Juratovic hörte erst einmal zu, um dann die „brandgefährliche Lage“ zu erläutern: „Ein Nein zur Neuauflage der Großen Koalition spielt vor allem den Gegnern der Demokratie in die Hände. Die SPD kann sich daher nicht ihrer Verantwortung entziehen.“ Auch wenn der Koalitionsvertrag ein Kompromiss sei, könne die SPD mit dem Vertrag leben. Selbst die Ministerien seien gut gewählt – weil es auch innerhalb der CDU Kritik über die Ministeriumsvergabe gebe. Die stellvertretende Kreisvorsitzende Dorothee Schlegel bestätigte dies aus ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Union: „Es ist beeindruckend, was gerade in der Bildungspolitik möglich wird, das früher von der Union blockiert wurde“.

Kritische Stimmen

Dies wollten Kritiker wie Kreiskassierer Norbert Scheurig keinesfalls stehenlassen. Er meinte, ebenso wie Akin Mert (Haßmersheim) von den Jusos: „Die Union hatte selbst kein Programm, außer Obergrenzen und sonstiger Polemik. Deswegen braucht sie die SPD, um wie immer in vier Jahren die Lorbeeren zu erhalten und die Nummer eins im Land zu sein.“ Außerdem werde eine Neuauflage der Koalition die Ränder weiter stärken und die SPD käme bei der nächsten Wahl wieder unter die Räder. Auch Kreisvorstandsmitglied Horst Saling (Höpfingen) appellierte an alle Mitglieder, sich die Abstimmung gut zu überlegen.

Der Bauländer SPD-Vorsitzende Ralph Gaukel meinte: „Wer mit Bürgern spricht, der kommt eindeutig zur Erkenntnis, dass ein Nein unsere Glaubwürdigkeit erschüttern würde. Es muss deutlich werden, für was die SPD steht. Dazu gehören die Zukunftsfragen von Digitalisierung, Bildung und der Sozialversicherungssysteme.“ Es müsse klarwerden, dass die Sozialdemokraten die treibende Kraft seien und nicht die Union.

