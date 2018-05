Standort präsentierte sich im besten Licht

Anzeige

Mosbach.Der Süddeutsche Fachtag für den Pflege- und Erziehungsdienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie führte über 100 Fachkräfte aus Baden-Württemberg und Bayern an der Diakonie-Klinik Mosbach zusammen. Diese Spezialisten sind nahe dran an psychisch belasteten oder erkrankten Kindern und Jugendlichen und begleiten diese in einer entscheidenden Phase des Lebens.

Die Diakonie-Klinik ist eine Einrichtung der Johannes-Diakonie Mosbach und betreibt im Neubau an der Neckarburkener Straße unter anderem eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP). Der Ärztliche Direktor der Diakonie-Klinik und KJPP-Chefarzt Dr. Karsten Rudolf gab den Tagungsteilnehmern einen Überblick über das Konzept der Diakonie-Klinik und speziell der KJPP. Zuvor hatte der Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit in der Johannes-Diakonie, Alexander Straus, deren weitere medizinische Angebote vorgestellt. Im neuen Klinikgebäude profitieren gerade auch die jungen Patienten von einem engen Austausch zwischen den sie betreuenden Fachkräften, wie Rudolf erklärte.

Günstige naturnahe Lage

Die naturnahe Lage biete viele Gestaltungsmöglichkeiten für die Zeit außerhalb der Therapien. Die Klinikschule schaffe stabile Alltagsstrukturen und ermögliche es den Patienten, nach dem Klinikaufenthalt wieder in den Unterricht der Heimatschule einzusteigen.