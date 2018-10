Startschuss für die Arbeiten fällt am Montag

Auerbach.Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke beginnen am Montag, 22. Oktober, an der B 27 im Bereich der Auerbacher Talbrücke und an der B 292 zwischen Auerbach und der Einmündung in die B 27 auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern .

Der Beginn der Bauarbeiten musste aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Baubranche um eine Woche verschoben werden. Die Baumaßnahme in diesem Bereich wird voraussichtlich am Freitag, 9. November, abgeschlossen. Die Arbeiten sind zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung und aus Altersgründen der Fahrbahn dringend erforderlich. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden Schadstellen beseitigt und zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Strecke eine Binderschicht eingebaut. Danach erfolgt das Aufbringen der neuen Deckschicht.

Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung der B 292 durchgeführt werden. Die Zufahrt nach Auerbach beziehungsweise Oberschefflenz erfolgt von Dallau über Sulzbach, Billigheim, Katzental, Unterschefflenz nach Auerbach bzw. in umgekehrter Richtung. Der Verkehr auf der B 27 wird in Fahrtrichtung Buchen halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Strecke Rittersbach in Fahrtrichtung Dallau ist voll gesperrt. Hierzu wird der Verkehr in Richtung Mosbach bereits am Knoten Waldhausen ausgeleitet und über Limbach, Muckental nach Dallau beziehungsweise Mosbach geführt. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.

Für die betroffenen Buslinien besteht eine Sonderregelung. Die Gesamtkosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro trägt der Bund.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018