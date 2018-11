Stefan Müller-Ruppert stimmt auf den Advent ein

Oberschefflenz.Auf Initiative des SC „Fortuna“ Oberschefflenz findet am Freitag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr ein musikalisch-literarischer Abend mit Stefan Müller-Ruppert statt.

Der bekannte Schauspieler, Sänger und Rezitator mit der eindrucksvoll-markanten Stimme wird mit einem ebenso reizvollen wie außergewöhnlichen Programm – zusammen mit seinem Sohn Bastian, virtuos sowohl an der Gitarre als auch an der Posaune – stimmungsvolle Atmosphäre in die Halle zaubern. Das Motto: „Hey….Euch ist ein Kind geboren!“

Bei dem Abend mit Gedichten, Geschichten und Liedern zur Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit wird das SCO-Team die Bewirtung übernehmen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in Oberschefflenz bei Volksbank, Drogerie Sommer, Tankstelle und Kfz-Werkstatt Kirchknopf, Jörg Nagel und Gerhard Gedemer.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018